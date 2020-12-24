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Бойовики поранили бійця ЗСУ поблизу Шумів: Україна звернулась в ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Сьогодні внаслідок обстрілу бойовиків у районі Шумів отримав поранення військовослужбовець ЗСУ, українська сторона вже підготовила та направила ноту на СММ ОБСЄ. Про це інформує українська делегація у Тристоронній контактній групі, передає УНН.

Бойовики поранили бійця ЗСУ поблизу Шумів: Україна звернулась в ОБСЄ

"Сьогодні, 24 грудня, близько 16:00, внаслідок обстрілу з боку противника у районі Шумів, отримав поранення військовослужбовець ЗСУ. Пораненому надано медичну допомогу, його стан стабільний. Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено "режим тиші", висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ", - повідомили у пресслужбі української делегації.

Нагадаємо, раніше сьогодні на Донбасі внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення український військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

Як повідомляв УНН, за даними Генштабу ЗСУ, з початку 2020 року у бойових діях на Донбасі загинуло майже пів сотні українських військових. Лише під час "перемир'я" - з 27 липня - четверо з них.

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