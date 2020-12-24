Боевики ранили бойца ВСУ вблизи Шумов: Украина обратилась в ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Сегодня в результате обстрела боевиков в районе Шумов получил ранение военнослужащий ВСУ, украинская сторона уже подготовила и направила ноту в СММ ОБСЕ. Об этом сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе, передает УНН.
"Сегодня, 24 декабря, около 16:00, в результате обстрела со стороны противника в районе Шумов, получил ранение военнослужащий ВСУ. Раненому оказана медицинская помощь, его состояние стабильное. Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту на СММ ОБСЕ", - сообщили в пресс-службе украинской делегации.
Напомним, ранее сегодня на Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения украинский военнослужащий из состава Объединенных сил.
Как сообщал УНН, по данным Генштаба ВСУ, с начала 2020 года в боевых действиях на Донбассе погибли почти полсотни украинских военных. Только во время "перемирия" - с 27 июля - четверо из них.