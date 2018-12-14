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Бойовики на Донбасі 8 разів порушили "режим тиші", є поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Упродовж поточної доби, російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 2 випадки застосування озброєння, забороненого мінськими угодами. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС, передає УНН.

Бойовики на Донбасі 8 разів порушили "режим тиші", є поранений

"Ворог здійснив обстріли з міномету калібру 82 мм позицій Об'єднаних сил в районі хутора Вільний на Попаснянському напрямку та в районі міста Світлодарськ", - йдеться у повідомленні.

У прес-центрі додали, що опорні пункти наших військ були обстріляні з БМП-2, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Мар'їнка та Піски на Донецькому напрямку, а також в районі населених пунктів Водяне, Чермалик на Маріупольському напрямку. Поблизу селища Гнутове зафіксовано роботу ворожого снайпера.

"Внаслідок бойових дій, один український військовий отримав легке поранення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, упродовж доби 12 грудня, російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. 

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