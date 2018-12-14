Боевики на Донбассе 8 раз нарушили "режим тишины", есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В течение суток, российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передает УНН.
"Враг совершил обстрелы с миномета калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе хутора Свободный на Попаснянском направлении и в районе города Светлодарск", - говорится в сообщении.
В пресс-центре добавили, что опорные пункты наших войск были обстреляны из БМП-2, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Марьинка и Пески на Донецком направлении, а также в районе населенных пунктов Водяное, Чермалык на Мариупольском направлении.
Вблизи поселка Гнутово зафиксировано работу вражеского снайпера.
"В результате боевых действий, один украинский военный получил легкое ранение", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение суток 12 декабря, российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня.