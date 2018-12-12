Бойовики на Донбасі 7 разів порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Упродовж поточної доби, російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 2 випадки застосування озброєння, забороненого мінськими угодами. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС, передає УНН.
"...ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік селища Кримське, що на Луганському напрямку та населеного пункту Чермалик на Маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.
У прес-центрі додали, опорні пункти наших військ піддалися вогневому впливу з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї на Донецькому напрямку в районі населених пунктів Авдіївка, Старогнатівка, Тарамчук.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 11 грудня, російські бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.