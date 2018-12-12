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Боевики на Донбассе 7 раз нарушили "режим тишины"

Киев • УНН

 • 7686 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В течение суток, российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передает УНН.

Боевики на Донбассе 7 раз нарушили "режим тишины"

"... враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил близ поселка Крымское, что на Луганском направлении и населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что опорные пункты наших войск подверглись огневому воздействию из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Донецком направлении в районе населенных пунктов Авдеевка, Старогнатовка, Тарамчук.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 11 декабря, российские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

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