Боевики на Донбассе 7 раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В течение суток, российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передает УНН.
"... враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил близ поселка Крымское, что на Луганском направлении и населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.
В пресс-центре добавили, что опорные пункты наших войск подверглись огневому воздействию из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Донецком направлении в районе населенных пунктов Авдеевка, Старогнатовка, Тарамчук.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки, 11 декабря, российские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.