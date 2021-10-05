Бойовики "ЛНР" відкрили "кримінальну справу" стосовно Саакашвілі

Цитата

"Слідчими ... порушено кримінальну справу стосовно Саакавшвілі Михайла Миколайовича, ... за фактом посягання на життя співробітників правоохоронних органів, а також вбивства двох і більше осіб, вчиненого загальнонебезпечним способом, за попередньою змовою групою осіб з мотивів політичної та ідеологічної ворожнечі, за ознаками складу злочину", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Які саме "факти посягання на життя співробітників правоохоронних органів, а також вбивства двох і більше осіб" мають на увазі бойовики "ЛНР" невідомо.

Нагадаємо

1 жовтня прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що третій президент країни Міхеіл Саакашвілі був затриманий у Грузії. Саакашвілі приїхав до Грузії через 8 років після еміграції.

Після затримання Саакашвілі помістили в колонію Руставі.

Українська влада відреагувала на це, адже Саакашвілі має українське громадянство. МЗС запросило керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання Саакашвілі. 2 жовтня тимчасово повірений Грузії в Україні поінформував МЗС про це.

Президент Володимир Зеленський заявив, що він постійно займається поверненням українських громадян на батьківщину, тому Саакашвілі це також стосується.

4 жовтня Саакашвілі в пенітенціарному закладі в Грузії відвідала український консул. Його стан - задовільний, скарг не висловлював. У той же день стало відомо, що Саакашвілі оголосив голодування.

Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи. Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.