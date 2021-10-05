Боевики "ЛНР" открыли "уголовное дело" в отношении Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Так называемая "Генеральная прокуратура" боевиков "ЛНР" открыла "уголовное дело" в отношении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, который в настоящее время находится в грузинской тюрьме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение "прокуратуры", передает УНН.
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"Следователями ... возбуждено уголовное дело в отношении Саакавшвили Михаила Николаевича ... по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также убийства двух и более лиц, совершенного общеопасным способом, по предварительному сговору группой лиц по мотивам политической и идеологической вражды, по признакам состава преступления", - говорится в сообщении.
Добавим
Какие "факты посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также убийства двух и более лиц" подразумевают боевики "ЛНР" неизвестно.
Напомним
1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что третий президент страны Михаил Саакашвили был задержан в Грузии. Саакашвили приехал в Грузию через 8 лет после эмиграции.
После задержания Саакашвили поместили в колонию Рустави.
Украинская власть отреагировала на это, ведь Саакашвили имеет украинское гражданство. МИД пригласил руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания Саакашвили. 2 октября временно поверенный Грузии в Украине сообщил МИД об этом.
Президент Владимир Зеленский заявил, что он постоянно занимается возвращением украинских граждан на родину, поэтому Саакашвили это также касается.
4 октября Саакашвили в пенитенциарном заведении в Грузии посетила украинский консул. Его состояние - удовлетворительное, жалоб не высказывал. В тот же день стало известно, что Саакашвили объявил голодовку.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела. Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.