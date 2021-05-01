Боррель назвав “позбавленими підстав” санкції Росії проти чиновників ЄС

Цитата

“Це рішення, що прямо спрямоване проти Європейського Союзу та його держав-членів, є неприйнятним, позбавленим будь-яких юридичних підстав і необгрунтованим”, — вважає він.

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За його словами, дії Москви чітко демонструють, що російська влада обрала шлях конфронтації замість того, щоб прагнути змінити негативну траєкторію відносин між ЄС і Росією.

“Дії Росії не завадять Європейського Союзу продовжувати відстоювати права людини, демократію і міжнародне право або притягати до відповідальності винних у порушеннях прав людини”, — додав Боррель.

Нагадаємо

Нагадаємо, 30 квітня російське МЗС повідомило про запровадження заборони на в’їзд до країни для вісьмох громадян країн-членів ЄС. Цей захід вжитий Москвою у відповідь на введені Радою ЄС 2 та 22 березня цього року обмежувальні заходи щодо російських громадян.

Нев’їзними до Росії, крім Скотта, стали і голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ Іварс Аболіньш, директор Центру державної мови Латвії Маріс Балтіньш, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Жак Мер, керівник прокуратури Берліна Йорґ Раупах, голова Європейського парламенту Давід Сассолі, голова мовного департаменту Естонії Ільмар Томуск, віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей і транспарентності Вера Юрова.