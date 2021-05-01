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Боррелий назвал "лишенными оснований" санкции России против чиновников ЕС

Боррелий назвал "лишенными оснований" санкции России против чиновников ЕС

Киев  •  УНН

 • 14055 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Решение России ввести санкции против восьми европейцев, среди которых еврочиновники, является неприемлемым и лишенным юридических оснований. Об этом заявил глава европейской дипломатии Хосеп Боррель, передает УНН.

Цитата

"Это решение, прямо направленное против Европейского Союза и его государств-членов, является неприемлемым, лишенным каких-либо юридических оснований и необоснованным", - считает он.

Детали

По его словам, действия Москвы четко показывают, что российская власть избрала путь конфронтации вместо того, чтобы стремиться изменить негативную траекторию отношений между ЕС и Россией.

"Действия России не помешают Европейского Союза продолжать отстаивать права человека, демократию и международное право или привлекать к ответственности виновных в нарушениях прав человека", - добавил боррелий.

Напомним

Напомним, 30 апреля российский МИД сообщил о введении запрета на въезд в страну для восьми граждан стран-членов ЕС. Это мероприятие принятая Москвой в ответ на введенные Советом ЕС 2 и 22 марта этого года ограничительные меры в отношении российских граждан.

Невъездными в Россию, кроме Скотта, стали и председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш, директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах, председатель Европейского парламента Давид Сассоли , председатель языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск, вицепрезидентка Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

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