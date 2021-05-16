Бориса Джонсона просять не послаблювати карантинні обмеження в Британії

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Радники Джонсона та незалежні медичні експерти висловили побоювання, що це може призвести до сплеску госпіталізацій, особливо серед молодих людей.

З понеділка, 17 травня, люди зможуть зустрічатися в групах до 30 осіб на відкритому повітрі. Паби, бари, кафе та ресторани зможуть обслуговувати клієнтів у приміщенні. Музеї, кінотеатри та дитячі ігрові майданчики також можуть відкриватися разом із театрами, концертними залами, конференц-центрами та спортивними стадіонами.

Весілля, прийоми та інші церемонії зможуть проходити серед груп до 30 осіб. На похорони зможе бути присутнім необмежена кількість людей.

Є побоювання, що “індійський” штам коронавірусу може спричинити третю хвилю епідемії. Професор Ендрю Хейворд, член робочої групи уряду щодо нових та нових вірусів (Nervtag), сказав, що розслаблення призведе до збільшення кількості заражених “індійським” варіантом, і що невакциновані молоді люди будуть найбільш схильні до ризику.

Нагадаємо

У Великій Британії за цей тиждень кількість випадків захворювання на “індійський” штам коронавірусу зросла вдвічі і становить 1 313 випадків. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що всерйоз стурбований ризиком поширення в країні “індійського” штаму коронавірусу.