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The Guardian

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Бориса Джонсона просять не послаблювати карантинні обмеження в Британії

Київ • УНН

 • 16546 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. До прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона звернулися з проханням посилити карантинні обмеження через загрозу “індійського” штаму коронавірусу. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.

Бориса Джонсона просять не послаблювати карантинні обмеження в Британії

Деталі

Радники Джонсона та незалежні медичні експерти висловили побоювання, що це може призвести до сплеску госпіталізацій, особливо серед молодих людей.

З понеділка, 17 травня, люди зможуть зустрічатися в групах до 30 осіб на відкритому повітрі. Паби, бари, кафе та ресторани зможуть обслуговувати клієнтів у приміщенні. Музеї, кінотеатри та дитячі ігрові майданчики також можуть відкриватися разом із театрами, концертними залами, конференц-центрами та спортивними стадіонами.

Весілля, прийоми та інші церемонії зможуть проходити серед груп до 30 осіб. На похорони зможе бути присутнім необмежена кількість людей.

Є побоювання, що “індійський” штам коронавірусу може спричинити третю хвилю епідемії. Професор Ендрю Хейворд, член робочої групи уряду щодо нових та нових вірусів (Nervtag), сказав, що розслаблення призведе до збільшення кількості заражених “індійським” варіантом, і що невакциновані молоді люди будуть найбільш схильні до ризику.

Нагадаємо

У Великій Британії за цей тиждень кількість випадків захворювання на “індійський” штам коронавірусу зросла вдвічі і становить 1 313 випадків. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що всерйоз стурбований ризиком поширення в країні “індійського” штаму коронавірусу.

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