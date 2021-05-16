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Бориса Джонсона просят не ослаблять карантин в Британии

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. К премьер-министру Великобритании Борису Джонсону обратились с просьбой усилить карантин из-за угрозы “индийского” штамма коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Бориса Джонсона просят не ослаблять карантин в Британии

Детали

Советники Джонсона и независимые медицинские эксперты выразили опасения, что это может привести к всплеску госпитализаций, особенно среди молодых людей.

С понедельника, 17 мая, люди смогут встречаться в группах до 30 человек на открытом воздухе. Пабы, бары, кафе и рестораны смогут обслуживать клиентов в помещении. Музеи, кинотеатры и детские игровые площадки также могут открываться вместе с театрами, концертными залами, конференц-центрами и спортивными стадионами.

Свадьба, приемы церемонии смогут проходить среди групп до 30 человек. На похоронах сможет присутствовать неограниченное количество людей.

Есть опасения, что “индийский” штамм коронавируса может вызвать третью волну эпидемии. Профессор Эндрю Хейворд, член рабочей группы правительства по новым и новых вирусов (Nervtag), сказал, что расслабление приведет к увеличению количества зараженных “индийским” вариантом, и вакцинированные молодые люди будут наиболее подвержены риску.

Напомним

В Великобритании за эту неделю количество случаев заболевания “индийский” штамм коронавируса выросло вдвое и составляет 1313 случаев. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что всерьез обеспокоен риском распространения в стране “индийского” штамма коронавируса.

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