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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Борис Джонсон відкинув звинувачення у зловживанні владою

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в неділю, 29 вересня, відкинув звинувачення в зловживанні службовим становищем, стосовно тих часів, коли він займав пост мера Лондона, у період з 2008 по 2016 роки. На шоу ведучого BBC Ендрю Мара він заявив, що всі його дії були правомірними і в рамках пристойності, а звинувачення на його адресу ретельно продумані, передає УНН спираючись, зокрема, на DW.

Борис Джонсон відкинув звинувачення у зловживанні владою

Він також заявив, що в його дружбі з американською підприємницею не було конфлікту інтересів.

“Я пишаюся всім, що я зробив, будучи мером Лондона”, — заявив Джонсон.

Британського прем’єра підозрюють в тому, що перебуваючи на посаді мера Лондона, він надавав колишній моделі, підприємниці з США Дженніфер Аркур значні привілеї і субсидії. За інформацією видання The Sunday Times, фірми, пов’язані з американкою, імовірно отримали субсидії в розмірі понад 125 тисяч фунтів стерлінгів (в перерахунку — 140 тисяч євро) з бюджету Лондона. Також журналісти повідомляють, що Аркур входила до складу кількох британських торгових делегацій.

Очільник британської столиці неодноразово відвідував лондонську квартиру підприємниці, яка називала його “одним зі своїх кращих друзів”, пише Spiegel Online. За інформацією видання, у Джонсона були сексуальні стосунки з колишньою моделлю.

Нагадаємо, індекс настроїв британського бізнесу впав до рівня 2011 року.

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