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Борис Джонсон отверг обвинения в злоупотреблениях властью

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье, 29 сентября, отверг обвинения в злоупотреблении служебным положением, в то время, когда он занимал пост мэра Лондона с 2008 по 2016 годы. На шоу ведущего BBC Эндрю Мара он заявил, что все его действия были правомерными и в рамках приличия, а обвинения в его адрес тщательно продуманы, передает УНН опираясь, в том числе, на DW.

Борис Джонсон отверг обвинения в злоупотреблениях властью

Он также заявил, что в его дружбе с американской предпринимательницей не было конфликта интересов.

“Я горжусь всем, что я сделал, будучи мэром Лондона”, — заявил Джонсон.

Британского премьера подозревают в том, что находясь на посту мэра Лондона, он предоставлял экс-модели, предпринимательнице из США Дженнифер Аркури значительные привилегии и субсидии. По информации издания The Sunday Times, фирмы, связанные с американкой, предположительно получили субсидии в размере более 125 тысяч фунтов стерлингов (в пересчете — 140 тысяч евро) из бюджета Лондона. Также журналисты сообщают, что Аркури входила в состав нескольких британских торговых делегаций.

Градоначальник неоднократно посещал лондонскую квартиру предпринимательницы, которая называла его “одним из своих лучших друзей”, пишет Spiegel Online. По информации издания, у Джонсона были сексуальные отношения с бывшей моделью.

Напомним, индекс настроений британского бизнеса упал до уровня 2011 года.

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