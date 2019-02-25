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Борги за житлово-комунальні послуги збільшилися до 56 млрд грн

Борги за житлово-комунальні послуги збільшилися до 56 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. В останні місяці борги за житлово-комунальні послуги збільшилися в 2 рази і складають нині 56 млрд грн. Про це повідомив народний депутат Віктор Бондар під час засідання погоджувальної ради ВР, передає кореспондент УНН.

"У бюджеті закладено 20 млрд грн на так звану монетизацію субсидій, тобто на видачу людям живими грошима. 20 млрд гривень буде витрачено людьми на ліки, продукти харчування, а далі буде збільшуватися борг за комунальні послуги. Тільки за останні місяці борги за житлово-комунальні послуги збільшилися в 2 рази і сьогодні складають 56 млрд грн", - зазначив Бондар

Він додав, що є постанова, яка після 1 травня вводить нові обмеження: якщо у людини є заборгованість у розмірі 340 грн за ЖКП, то вона втрачає право на отримання субсидії.

Крім того, нагадав депутат, з 1 травня на 20% піднімаються тарифи на газ, на 30% - на електроенергію.

Як повідомляв УНН, поштарі доставлятимуть субсидії готівкою понад 1 млн пенсіонерів

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