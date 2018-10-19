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Болтон рекомендує Трампу вийти із Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності

Болтон рекомендує Трампу вийти із Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Радник 45-го президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон наполягає на відмові Вашингтона від Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF), повідомляє газета Guardian із посиланням на обізнані з ситуацією джерела, інформує УНН

Рішення про вихід США з угоди ще не прийнято: проти виступають деякі співробітники Державного департаменту та Пентагону. Обговорення ситуації навколо INF у Білому домі, заплановане на понеділок, було відкладено, зазначає газета.

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Болтон також блокує продовження договору зі скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (New START), укладений США і Росією в 2010-му році, заявили газеті колишні чиновники США. Договір передбачає скорочення ядерних боєзарядів, міжконтинентальних балістичних ракет та інших стратегічних озброєнь і закінчується в 2021 році. Договір можна продовжити ще на п’ять років за взаємною домовленістю.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров у вересні говорив, що Москва готова до діалогу щодо New START, “мати такий документ — набагато краще, ніж його не мати”, зазначав міністр. Але, за інформацією The Guardian, Болтон виступає проти відновлення діалогу щодо стратегічної стабільності. Передбачалося, що зелене світло поновленню переговорів повинні були дати після зустрічі Болтона з главою Ради Безпеки Росії у серпні, але цього не сталося.

Більш того, пише видання, США на цьому тижні поінформували своїх європейських союзників про пропозицію вийти із INF, щоб дізнатися їхню реакцію. Британські чиновники були стурбовані пропозицією вийти із договору, повідомляє газета.

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Як раніше інформував УНН, 19 грудня 2017 року Міністерство торгівлі США включило до санкційного списку два російських оборонних підприємства: “Новатор” і “Титан-Баррикады”. Тепер будь-які постачання американської продукції цим фірмам повинні бути узгоджені з американським урядом. Основною причиною включення до санкційного списку було назване порушення Росією договору “про ліквідацію”.

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