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Болтон рекомендует Трампу выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности

Болтон рекомендует Трампу выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности

Киев  •  УНН

 • 8477 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Советник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон настаивает на отказе Вашингтона от Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF), сообщает газета Guardian со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, передает УНН.

Решение о выходе США из соглашения еще не принято: против выступают некоторые сотрудники Государственного департамента и Пентагона. Обсуждение ситуации вокруг INF в Белом доме, запланированное на понедельник, было отложено, отмечает газета.

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Болтон также блокирует продление договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (New START), заключенный США и Россией в 2010 году, заявили газете бывшие американские чиновники. Договор предусматривает сокращение ядерных боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет и других стратегических вооружений и заканчивается в 2021 году. Договор может быть продлен еще на пять лет по взаимной договоренности.

Глава МИД России Сергей Лавров в сентябре говорил, что Москва готова к диалогу по New START, “иметь такой документ — гораздо лучше, чем его не иметь”, отмечал министр. Но, по информации The Guardian, Болтон выступает против возобновления диалога по стратегической стабильности. Предполагалось, что зеленый свет возобновлению переговоров должны были дать после встречи Болтона с главой Совета Безопасности России в августе, но этого не произошло.

Более того, пишет издание, США на этой неделе оповестили своих европейских союзников о предложении выйти из INF, чтобы узнать их реакцию. Британские чиновники были обеспокоены предложением выйти из договора, сообщает газета.

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Как ранее информировал УНН, 19 декабря 2017 года Министерство торговли США включило в санкционного списка два российских оборонных предприятия: “Новатор” и “Титан-Баррикады”. Теперь любые поставки американской продукции этим фирмам должны быть согласованы с американским правительством. Основной причиной включения в санкционного списка было названо нарушение Россией договора “о ликвидации”.

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