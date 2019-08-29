Богатирьову відпустили з-під варти
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Ексміністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова вийшла зі слідчого ізолятора, куди її помістили за рішенням суду про взяття під варту, після внесення за неї застави у 6 млн грн. Про це УНН повідомили у столичній прокуратурі.
"Сьогодні, у другій половині дня, після внесення застави підозрювана вийшла зі слідчого ізолятора", - повідомили у прокуратурі.
При цьому у прокуратурі не вказали, хто вніс заставу, однак, за інформацією УНН, це зробив нардеп Вадим Новинський.
Нагадаємо, за взяту під варту ексміністра охорони здоров'я України Раїсу Богатирьову 29 серпня сплатили заставу.
28 серпня суд взяв Богатирьову під варту з альтернативою застави у 6 млн грн.
Також нагадаємо, 27 серпня Богатирьову затримали в аеропорту Києва.
Як повідомляв УНН, у травні 2015 року Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах ГПУ про обрання ексголові МОЗ України, підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.