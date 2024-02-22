Близько 4000 поправок подано до законопроекту про мобілізацію, розгляд у комітеті планується наступного тижня - Веніславський
Київ • УНН
До оновленого законопроекту про мобілізацію в Україні було подано близько 4 000 поправок, які парламентський комітет планує почати розглядати наступного тижня.
До оновленого урядового "мобілізаційного" законопроекту подано близько 4 тис. правок, які комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки планує розпочати розглядати на наступному тижні. Про це кореспонденту УНН розповів народний депутат з комітету з нацбезпеки Федір Веніславський.
Деталі
Як розповів Федір Веніславський, до "мобілізаційного" законопроекту подано близько 4 тис. правок.
3794+, які ще опрацьовується секретаріатом. Ще плюс кілька сотень
Нардеп додав, що комітет планує приступити до розгляду правок на наступному тижні.
Доповнення
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що друге читання законопроекту буде не раніше 6 березня.
Розгляд законопроєкту про мобілізацію можуть розпочати у березні - нардеп14.02.24, 18:27 • 23726 переглядiв