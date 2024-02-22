Около 4000 поправок подано к законопроекту о мобилизации, рассмотрение в комитете планируется на следующей неделе - Вениславский

К обновленному правительственному "мобилизационному" законопроекту подано около 4 тыс. поправок, которые комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планирует начать рассматривать на следующей неделе. Об этом корреспонденту УНН рассказал народный депутат из комитета по нацбезопасности Федор Вениславский.

Детали

Как рассказал Федор Вениславский, к "мобилизационному" законопроекту подано около 4 тыс. правок.

3794+, которые еще прорабатывается секретариатом. Еще плюс несколько сотен - рассказал Вениславский.

Нардеп добавил, что комитет планирует приступить к рассмотрению правок на следующей неделе.

Дополнение

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что второе чтение законопроекта будет не раньше 6 марта.

Рассмотрение законопроекта о мобилизации могут начать в марте - нардеп