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Около 4000 поправок подано к законопроекту о мобилизации, рассмотрение в комитете планируется на следующей неделе - Вениславский

Около 4000 поправок подано к законопроекту о мобилизации, рассмотрение в комитете планируется на следующей неделе - Вениславский

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 10:52  •  17314 просмотра

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К обновленному законопроекту о мобилизации в Украине было подано около 4 000 поправок, которые парламентский комитет планирует начать рассматривать на следующей неделе.

К обновленному правительственному "мобилизационному" законопроекту подано около 4 тыс. поправок, которые комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планирует начать рассматривать на следующей неделе. Об этом корреспонденту УНН рассказал народный депутат из комитета по нацбезопасности Федор Вениславский.

Детали

Как рассказал Федор Вениславский, к "мобилизационному" законопроекту подано около 4 тыс. правок.

3794+, которые еще прорабатывается секретариатом. Еще плюс несколько сотен

- рассказал Вениславский.

Нардеп добавил, что комитет планирует приступить к рассмотрению правок на следующей неделе.

Дополнение

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что второе чтение законопроекта будет не раньше 6 марта.

Рассмотрение законопроекта о мобилизации могут начать в марте - нардеп14 февраля 2024, 16:27 • 21584 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаПолитика
verkhovna-radaВерховная Рада
ruslan-stefanchukРуслан Стефанчук
Близько 4000 поправок подано до законопроекту про мобілізацію, розгляд у комітеті планується наступного тижня - Веніславський
About 4000 amendments submitted to draft law on mobilization, consideration in committee scheduled for next week - Venislavskyi
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