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Близько 400 дітей навчатимуться в новій українсько-угорській школі в Будапешті — Зеленський

Близько 400 дітей навчатимуться в новій українсько-угорській школі в Будапешті — Зеленський

Київ • УНН

 • 26147 перегляди

У Будапешті відкрилася державна українсько-угорська двомовна школа, де навчатимуться близько 400 українських дітей. Президент Зеленський назвав це важливим кроком у співпраці між Україною та Угорщиною.

Близько 400 українських дітей розпочали навчання в новій українсько-угорській школі, яка відкрилася в Будапешті. Це важливий крок у співпраці між Україною та Угорщиною, зазначив Президент Володимир Зеленський у своєму Telegram, пише УНН.

"Важливий крок між Україною та Угорщиною. У Будапешті відкрилася державна школа, в якій діти вже почали навчатись українською та угорською мовами. Її учнями стали вже близько 400 українських дітей", - написав Зеленський.

Нагадаємо

У Будапешті відкрилася перша державна Україно-Угорська двомовна середня школа та гімназія, що стало історичною подією для української громади в Угорщині. Навчання в новій школі здійснюватиметься рідною мовою з 1 по 12 класи, а також включатиме вивчення угорської мови як іноземної.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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