Около 400 детей будут учиться в новой украинско-венгерской школе в Будапеште - Зеленский
Киев • УНН
В Будапеште открылась государственная украинско-венгерская двуязычная школа, где будут учиться около 400 украинских детей. Президент Зеленский назвал это важным шагом в сотрудничестве между Украиной и Венгрией.
Около 400 украинских детей начали обучение в новой украинско-венгерской школе, которая открылась в Будапеште. Это важный шаг в сотрудничестве между Украиной и Венгрией, отметил Президент Владимир Зеленский в своем Telegram, пишет УНН.
"Важный шаг между Украиной и Венгрией. В Будапеште открылась государственная школа, в которой дети уже начали учиться на украинском и венгерском языках. Ее учениками стали уже около 400 украинских детей", - написал Зеленский.
Напомним
В Будапеште открылась первая государственная Украино-Венгерская двуязычная средняя школа и гимназия, что стало историческим событием для украинской общины в Венгрии. Обучение в новой школе будет осуществляться на родном языке с 1 по 12 классы, а также будет включать изучение венгерского языка как иностранного.