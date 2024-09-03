Около 400 детей будут учиться в новой украинско-венгерской школе в Будапеште - Зеленский

Около 400 украинских детей начали обучение в новой украинско-венгерской школе, которая открылась в Будапеште. Это важный шаг в сотрудничестве между Украиной и Венгрией, отметил Президент Владимир Зеленский в своем Telegram, пишет УНН.

"Важный шаг между Украиной и Венгрией. В Будапеште открылась государственная школа, в которой дети уже начали учиться на украинском и венгерском языках. Ее учениками стали уже около 400 украинских детей", - написал Зеленский.

Напомним

В Будапеште открылась первая государственная Украино-Венгерская двуязычная средняя школа и гимназия, что стало историческим событием для украинской общины в Венгрии. Обучение в новой школе будет осуществляться на родном языке с 1 по 12 классы, а также будет включать изучение венгерского языка как иностранного.