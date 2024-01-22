Bloomberg: цього тижня парламент Туреччини планує проголосувати за вступ Швеції до НАТО

Протягом тижня турецький парламент планує проголосувати за вступ Швеції до Організації Північноатлантичного договору. Про це з посиланням на власні джерела передає Bloomberg, пише УНН.

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Партія справедливості та розвитку" президента Туреччини Реджепа Ердогана, яка має більшість у парламенті, буде домагатися ратифікації членства Швеції в НАТО - анонімно заявив турецький чиновник.

У виданні підкреслюють, що після цього Угорщина лишиться останньою опорою скандинавської експансії блоку.

Раніше Анкара та Будапешт були єдиними країнами блоку НАТО, які ще не ратифікували членство Швеції. Проте Ердогану довелось йти на поступки адміністрації Байдена.

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Раніше Туреччина вирішила придбати 40 нових винищувачів F-16 і 79 комплектів для модернізації існуючого парку військових літаків. Проте Білий дім назвав вступ Швеції передумовою для угоди щодо оновлення авіапарку.

Доповнення

Очікується, що Швеція відправить сотні військових до Латвії для посилення тамтешніх сил НАТО, коли вона отримає повноправне членство в Альянсі.

У Bloomberg підкреслюють, що вступ Швеції зміцнить НАТО, і посилить оборону її східного флангу.

Нагадаємо

НАТО починає свої найбільші військові навчання "Steadfast Defender 2024", в яких беруть участь близько 90 тисяч осіб. Навчання, які відбуваються на європейській території, мають на меті продемонструвати оперативну спроможність і готовність НАТО.