Bloomberg: на этой неделе парламент Турции планирует проголосовать за вступление Швеции в НАТО

В течение недели турецкий парламент планирует проголосовать за вступление Швеции в Организацию Североатлантического договора. Об этом со ссылкой на собственные источники передает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Партия справедливости и развития" президента Турции Реджепа Эрдогана, которая имеет большинство в парламенте, будет добиваться ратификации членства Швеции в НАТО - анонимно заявил турецкий чиновник.

В издании подчеркивают, что после этого Венгрия останется последней опорой скандинавской экспансии блока.

До этого, Анкара и Будапешт были единственными странами блока НАТО, которые еще не ратифицировали членство Швеции. Однако Эрдогану пришлось идти на уступки администрации Байдена.

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Ранее Турция решила приобрести 40 новых истребителей F-16 и 79 комплектов для модернизации существующего парка военных самолетов. Однако Белый дом назвал вступление Швеции предпосылкой для сделки по обновлению авиапарка.

Дополнение

Ожидается, что Швеция отправит сотни военных в Латвию для усиления тамошних сил НАТО, когда она получит полноправное членство в Альянсе.

В Bloomberg подчеркивают, что вступление Швеции укрепит НАТО, и усилит оборону ее восточного фланга.

Напомним

НАТО начинает свои крупнейшие военные учения "Steadfast Defender 2024", в которых принимают участие около 90 тысяч человек. Учения, которые проходят на европейской территории, имеют целью продемонстрировать оперативную способность и готовность НАТО.