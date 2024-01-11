Блокада польського кордону перевізниками сильно вдарила по імпорту - Свириденко
Київ • УНН
Блокада польського кордону вплинула на український імпорт більше, ніж на експорт, який був полегшений новим морським коридором. Це призвело до дефіциту торговельного балансу в 35 мільярдів доларів.
Негативний вплив від блокади кордону польськими перевізниками негативно вплинув здебільшого на імпорт, а не на експорт, завдяки роботі нового зернового коридору. Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, передає кореспондентка УНН.
З моєї точки зору, блокада на польському кордоні справила більш негативний вплив на імпорт аніж на експорт. Для експортерів звичайно що були втрати, але вони були менш суттєві ніж для імпортерів, адже ми за рахунок того, що був альтернативний коридор, змогли перекрити ці збитки налагодженням роботи нового морського коридору.
Деталі
Альтернативний морський коридор покриває не лише можливість експортувати зернові культури, а також інші продукти. За цей час Україна експортувала 15 млн тон. Вийшло 473 судна, а зайшло 506, зазначила міністр.
Щодо блокування кордону польськими перевізниками, то Свириденко нагадала, що за підрахунками митної служби бюджет в листопаді недоотримав 9,8 млрд гривень.
Загалом у 2023 році зменшення експорту товарів та послуг склало 12,4% порівняно з 2022.
Мусимо констатувати, що в нас був рекордний торгівельний дефіцит на рівні 35 млрд доларів.
Нагадаємо
Україна збільшила в грудні порівняно з листопадом морський експорт на 30%.
Блокада польського кордону вплинула, але економіка України показала зростання у листопаді - Мінекономіки20.12.23, 12:56 • 29904 перегляди