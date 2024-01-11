Блокада польской границы перевозчиками сильно ударила по импорту - Свириденко
Киев • УНН
Блокада польской границы повлияла на украинский импорт больше, чем на экспорт, который был облегчен новым морским коридором. Это привело к дефициту торгового баланса в 35 миллиардов долларов.
Негативное влияние от блокады границы польскими перевозчиками негативно повлияло в основном на импорт, а не на экспорт, благодаря работе нового зернового коридора. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает корреспондентка УНН.
С моей точки зрения, блокада на польской границе оказала более негативное влияние на импорт чем на экспорт. Для экспортеров конечно были потери, но они были менее существенные чем для импортеров, ведь мы за счет того, что был альтернативный коридор, смогли перекрыть эти убытки налаживанием работы нового морского коридора.
Детали
Альтернативный морской коридор покрывает не только возможность экспортировать зерновые культуры, а также другие продукты. За это время Украина экспортировала 15 млн тонн. Вышло 473 судна, а зашло 506, отметила министр.
Относительно блокирования границы польскими перевозчиками, то Свириденко напомнила, что по подсчетам таможенной службы бюджет в ноябре недополучил 9,8 млрд гривен.
Всего в 2023 году уменьшение экспорта товаров и услуг составило 12,4% по сравнению с 2022.
Должны констатировать, что у нас был рекордный торговый дефицит на уровне 35 млрд долларов.
Напомним
Украина увеличила в декабре по сравнению с ноябрем морской экспорт на 30%.
Блокада польской границы повлияла, но экономика Украины показала рост в ноябре - Минэкономики20 декабрь 2023, 10:56 • 27772 просмотра
Блокада польской границы перевозчиками сильно ударила по импорту - Свириденко
Блокада польской границы повлияла на украинский импорт больше, чем на экспорт, который был облегчен новым морским коридором. Это привело к дефициту торгового баланса в 35 миллиардов долларов.
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