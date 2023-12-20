Блокада польской границы повлияла, но экономика Украины показала рост в ноябре - Минэкономики

Блокировка польскими перевозчиками на границе в ноябре стала основным негативным фактором для производителей-экспортеров и производителей-импортеров автомобильным транспортом. Впрочем, экономика Украины продолжает расти, даже несмотря на блокаду. По предварительным оценкам, рост ВВП в ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем прошлого года, составляет около 4% (± 2%), сообщили в среду в Министерстве экономики, пишет УНН.

Детали

В итоге за январь-ноябрь 2023 года рост экономики оценивается на уровне 5,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

"В ноябре 2023 года почти месячное блокирование польскими автоперевозчиками польско-украинской границы было основным негативным фактором для производителей-экспортеров и производителей, зависимых от импортного сырья при доставке продукции автомобильным транспортом. В то же время, работа Украинского морского коридора позволила частично компенсировать потери в экономике в результате блокады польско-украинской границы", - сказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, прежде всего этим воспользовались производители аграрной и металлургической продукции, предприятия по добыче металлических руд и железнодорожные перевозчики.

"По нашим оценкам, положительные факторы в ноябре несколько перевесили баланс влияния на ВВП, и в итоге, по предварительным оперативным оценкам Минэкономики, наблюдался рост ВВП на уровне 4%", - отметила Свириденко.

Также в ноябре, как сообщается, замедлился рост потребительских цен - до 0,5% по данным Госстата (после 0,8% в предыдущем месяце). В целом годовые темпы инфляции и дальше замедлялись - с 5,3% в предыдущем месяце до 5,1% в ноябре. Это даже меньше чем в некоторых странах ЕС. По данным Евростата, в ноябре потребительская инфляция в годовом исчислении в Чехии - 8%, Венгрии - 7,7%, Исландии - 7,4%, Словакии/Румынии - 6,9%, Польше - 6,3%, Хорватии/Болгарии - 5,5%.

"Сейчас умеренная динамика роста потребительских цен сопоставима с уровнем инфляции в европейских странах, чьи экономики не испытывают шоков войны. Это дополнительное подтверждение целостности и стабильности функционирования отечественной экономики. Текущий инфляционный тренд и факторы, которые его формируют, свидетельствуют об оправданности ожиданий относительно низкой инфляции", - подытожила Свириденко.

ВВП Украины растет второй квартал подряд - Госстат