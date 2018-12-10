Блок Пашиняна лідирує на виборах Вірменії після обробки половини бюлетенів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Блок виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна "Мій крок" набирає 70,19% голосів на виборах до парламенту за підсумками обробки бюлетенів зі 1045 дільниць з 2010. Про це повідомив в понеділок ЦВК країни, передає УНН.
Партія “Процвітаюча Вірменія” набирає 8,31% голосів, партія “Освічена Вірменія” — 6,50%, фракція “Дашнакцутюн” — 4,27%, Республіканська партія Вірменії — 4,37% голосів.
Решта партій набирає менш як 2% кожна.
Для проходження до парламенту партіям необхідно набрати мінімум 5% голосів виборців, блокам — не менше 7%.
Як повідомляв УНН, на посаду прем’єр-міністра Вірменії вже вдруге висунули кандидатуру Нікола Пашиняна.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян пішов у відставку, щоб провести дострокові парламентські вибори.