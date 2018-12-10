Блок Пашиняна лидирует на выборах Армении после обработки половины бюллетеней
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" набирает 70,19% голосов на выборах в парламент по итогам обработки бюллетеней с 1045 участков из 2010. Об этом сообщил в понедельник ЦИК страны, передает УНН.
Партия “Процветающая Армения” набирает 8,31% голосов, партия “Образованная Армения” — 6,50%, фракция “Дашнакцутюн” — 4,27%, Республиканская партия Армении — 4,37% голосов.
Остальные партии набирает менее 2% каждая.
Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов избирателей, блокам — не менее 7%.
Как сообщал УНН, на должность премьер-министра Армении уже второй раз выдвинули кандидатуру Никола Пашиняна.
Напомним, Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел в отставку, чтобы провести досрочные парламентские выборы.