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Близько пів тисячі киян за день стали жертвами ожеледиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Протягом понеділка, 14 грудня, у Києві через ожеледицю травмувалося 489 людей. Про це журналісту УНН повідомила керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська.

Близько пів тисячі киян за день стали жертвами ожеледиці

"Протягом 14 грудня через ожеледицю травмувалося 489 осіб (446 дорослих, 43 дитини). Також 70 осіб госпіталізовано", - повідомила Вишневська.

Окрім того, за її словами, п’ятеро людей протягом вчорашнього дня постраждали через переохолодження.

“Від початку ожеледиці з 10 грудня зареєстровано 3072 постраждалих, з них 345 — діти”, - зазначила Вишневська.

Додамо, що за вихідні у Києві через ожеледицю травмувалося понад 1369 людей.

Нагадаємо, що водіїв попередили про ранкові тумани та ожеледицю.

Як повідомлялося, сьогодні на частині території України очікується дощ з мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця, температура повітря коливатиметься вдень у межах нуля градусів, на крайньому півдні - до 7 градусів тепла.

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