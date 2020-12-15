Водіїв попередили про ранкові тумани та ожеледицю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. На ранок вівторка, 15 грудня, по Україні спостерігається туман, у низці областей місцями ожеледиця. При цьому проїзд основними дорогами по Україні забезпечено. Про це УНН повідомили у пресслужбі Укравтодору.
Станом на ранок 15 грудня, як зазначається, "у більшості західних, північних, центральних та східних областях тумани". "Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре, у Кіровоградській та Сумській областях місцями ожеледиця", - повідомили дорожники.
Також вказано, що на перевальних ділянках доріг без опадів. Покриття місцями мокре.
"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - запевнили в агентстві.
При цьому у ДСНС зауважили, що, за даними Укргідрометцентру, 15 грудня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - попередили у ДСНС.
Нагадаємо, на частині території України у вівторок, 15 грудня, очікується дощ з мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця, температура повітря коливатиметься вдень у межах нуля градусів, на крайньому півдні - до 7 градусів тепла.