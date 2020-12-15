Водителей предупредили об утренних туманах и гололедице
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. На утро вторника, 15 декабря, по Украине наблюдается туман, в ряде областей местами гололедица. При этом проезд по основным дорогам по Украине обеспечен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укравтодора.
По состоянию на утро 15 декабря, как отмечается, "в большинстве западных, северных, центральных и восточных областях туманы". "Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Кировоградской и Сумской областях местами гололедица", - сообщили дорожники.
Также указано, что на перевалочных участках дорог без осадков. Покрытие местами мокрое.
"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и тому подобное. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - заверили в агентстве.
При этом в ГСЧС отметили, что, по данным Укргидрометцентра, 15 декабря в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях гололед, на дорогах гололедица.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - предупредили в ГСЧС.
Напомним, на части территории Украины во вторник, 15 декабря, ожидается дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, температура воздуха будет колебаться днем в пределах нуля градусов, на крайнем юге - до 7 градусов тепла.