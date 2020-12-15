Около полтысячи киевлян за день стали жертвами гололедицы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В течение понедельника, 14 декабря, в Киеве из-за гололедицы травмировались 489 человек. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"В течение 14 декабря из-за гололедицы травмировались 489 человек (446 взрослых, 43 ребенка). Также 70 человек госпитализированы", - сообщила Вишневская.
Кроме того, по ее словам, пять человек в течение вчерашнего дня пострадали из-за переохлаждения.
"С начала гололедицы с 10 декабря зарегистрировано 3072 пострадавших, из них 345 - дети", - отметила Вишневская.
Добавим, что за выходные в Киеве из-за гололедицы травмировались более 1369 человек.
Напомним, что водителей предупредили об утренних туманах и гололедице.
Как сообщалось, сегодня на части территории Украины ожидается дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, температура воздуха будет колебаться днем в пределах нуля градусов, на крайнем юге - до 7 градусов тепла.