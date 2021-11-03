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Близько 42% нещеплених від COVID-19 українців готові вакцинуватися - ЮНІСЕФ

Київ • УНН

 • 14505 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Серед невакцинованих від коронавірусу українців 42,3% готові щепитися за певних умов, а не хочуть вакцинуватися 54,6%. Про це пише УНН з посиланням на дані дослідження, проведеного ЮНІСЕФ.

Близько 42% нещеплених від COVID-19 українців готові вакцинуватися - ЮНІСЕФ

Цитата:

"Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні провів національне репрезентативне опитування, яке показало, що 42% українців, які ще не вакцинувались, готові щепитись за певних умов. Страх перед хворобою, досвід близьких, поради лікарів та міфи про щеплення – усе це може впливати на рішення людини вакцинуватись від COVID-19", - повідомили у ЮНІСЕФ.

Деталі

За даними дослідження, найбільше мотивує охочих щепитись те, що вакцинація може запобігти коронавірусній хворобі чи ускладненням від неї і що вони не заразять інших людей.

Зазначається, що 65% вакцинувались, щоби не хворіти і не мати ускладнень від COVID-19. Лише 14% зробили це через рекомендацію роботодавця чи закладу освіти.

Загалом, 60% усіх українців позитивно ставляться до вакцинації від COVID-19 і 62% погоджуються, що необхідно робити щеплення від COVID-19.

“Серед тих, хто ще не вакцинувався і не бажає цього робити, більшість не довіряють вакцинам, вважають, що вакцинація несе більше ризиків, аніж сам COVID-19, та не хочуть переживати реакцію на вакцини. А майже чверть вважають, що мають медичні протипоказання до вакцинації від COVID-19, хоч насправді абсолютні протипоказання можуть мати менше одного відсотка людей. Ті, хто не хочуть вакцинуватись, не вважають пандемію серйозною загрозою чи COVID-19 такою хворобою, від якої потрібно щепитися взагалі”, — відзначили у ЮНІСЕФ.

Відзначається, що згідно з результатами дослідження, 87% щеплених українців сказали, що дослухалися до поради лікаря щодо вакцинації. З тих, хто ще не вакцинувався, 77% дослухалися б до поради лікаря вакцинуватися.

Більше ніж половина з тих, хто не хоче вакцинуватися, не довірилися б пораді лікаря з цього приводу, 48% не обговорювали питання щеплення з медиком, а 6% лікар не рекомендував щепитися.

Довідково

Дослідження проведене у вересні-жовтні 2021 року (до запровадження “червоних зон”) дослідницькою агенцією Info Sapiens за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Світового банку. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю. Було опитано 2 006 осіб, старших від 18 років, в усіх регіонах України, за винятком АР Крим і непідконтрольних урядові територій Донецької та Луганської областей. Вибірка репрезентує доросле населення України та відповідає даним Державної служби статистики станом на 1.01.2020 за статтю, віком, розміром населеного пункту та макрорегіоном.

Доповнення

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали близько 7,6 мільйона людей. При цьому загалом зробили 18 мільйонів щеплень, за останню добу з яких — 310 тисяч, більшість — понад 200 тисяч — першою дозою.

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