Около 42% непривитых от COVID-19 украинцев готовы вакцинироваться - ЮНИСЕФ

Цитата:

"Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине провел национальный репрезентативный опрос, который показал, что 42% украинцев, которые еще не вакцинировались, готовы прививаться при определенных условиях. Страх перед болезнью, опыт близких, советы врачей и мифы о прививках - все это может влиять на решения человека вакцинироваться от COVID-19", - сообщили в ЮНИСЕФ.

Детали

По данным исследования, больше всего мотивирует желающих прививаться то, что вакцинация может предотвратить коронавирусную болезнь или осложнения от нее и что они не заразят других людей.

Отмечается, что 65% вакцинировались, чтобы не болеть и не иметь осложнений от COVID-19. Лишь 14% сделали это из-за рекомендации работодателей или учебного заведения.

В целом, 60% украинцев положительно относятся к вакцинации от COVID-19 и 62% соглашаются, что необходимо делать прививку от COVID-19.

“Среди тех, кто еще не вакцинировался и не желает этого делать, большинство не доверяют вакцинам, полагают, что вакцинация несет больше рисков, чем сам COVID-19, и не хотят переживать реакцию на вакцину. А почти четверть считают, что имеют медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, хотя на самом деле абсолютные противопоказания могут иметь менее одного процента людей. Те, кто не хотят прививаться, не считают пандемию серьезной угрозой или COVID-19 такой болезнью, от которой нужно прививаться вообще”, — отметили в ЮНИСЕФ.

Отмечается, что согласно результатам исследования, 87% привитых украинцев сказали, что прислушались к совету врача относительно вакцинации. Из тех, кто еще не вакцинировался, 77% прислушались бы к совету врача вакцинироваться.

Больше чем половина из тех, кто не хочет вакцинироваться, не доверились бы совету врача по этому поводу, 48% не обсуждали вопрос прививки с медиком, а 6% врач не рекомендовал прививаться.

Справочно

Исследование проведено в сентябре-октябре 2021 года (до введения “красных зон”) исследовательским агентством Info Sapiens при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Всемирного банка. Опрос осуществлялся методом телефонных интервью. Было опрошено 2 006 лиц старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка представляет взрослое население Украины и соответствует данным Государственной службы статистики по состоянию на 1.01.2020 по полу, возрасту, размеру населенного пункта и макрорегиону.

Дополнение

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили около 7,6 миллиона человек. При этом в целом сделали 18 миллионов прививок, за последние сутки из которых — 310 тысяч, большинство — более 200 тысяч — первой дозой.