Блінкен заявив, що не думає, що припинення вогню в Україні близько

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі вказав, що не думає, що припинення вогню в Україні десь близько, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

На запитання, чи десь близько припинення вогню в Україні, Блінкен відповів: "Я так не думаю".

Він вказав, що путін готовий продовжувати відправляти своїх молодих чоловіків до м'ясорубки війни, що є глибокою трагедією.

Але він бачить майбутнє, у якому Україна міцно стоїть на своїх ногах.

Блінкена також запитали, чи найгірший це час для посади держсекретаря США, чи просто в першій п’ятірці.

Проте Блінкен стверджує, що за Джо Байдена США перебувають у "оновленій позиції сили". Він каже, що Байден попросив його поновити взаємодію з міжнародними партнерами, і це сталося. Це означає, що коли мова йде про Китай і Росію, світ більше зближується, ніж раніше, стверджує він.

США не відмовляються від підтримки України стільки, скільки потрібно, але прагнуть допомогти розбудовувати власний ВПК - Держдеп