Блинкен заявил, что не думает, что прекращение огня в Украине близко
Государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на Всемирном экономическом форуме, отметил, что не думает, что прекращение огня в Украине где-то близко.
Из-за российского обстрела в Херсоне вспыхнул пожар: ОВА показали последствия удара по городу
Во время недавнего обстрела российскими войсками города Херсон в жилом районе вспыхнул пожар. Это привело к повреждению домов и гибели 37-летнего мужчины.
Великобритания будет инвестировать в Украину 25 миллионов долларов, чтобы поддержать ее экспорт и импорт
Британская институция финансирования развития British International Investment предоставит 25 миллионов долларов США для поддержки украинского экспорта и импорта.
Пакистан отзывает своего посла из Тегерана и обещает ответить на иранский ракетный удар
Пакистан отозвал своего посла из Ирана после ракетного удара, который он воспринял как неспровоцированное нарушение своего суверенитета. Исламабад предупреждает, что готов к ответным действиям на действия Ирана.
Германия передаст в 2024 году Украине системы ПВО - посол
Германия будет поставлять Украине системы противовоздушной обороны, тяжелую технику и артиллерию в 2024 году, сообщил посол Германии в Украине.
Поддержка Еврокомиссии решение начать скрининг украинского законодательства - важный этап на пути Украины в ЕС - Шмыгаль
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Европейская комиссия поддержала решение начать скрининг украинского законодательства, что является значительным шагом на пути к членству в ЕС.
Украина имеет достаточно запасов угля, газа и ядерного топлива для прохождения зимы - министр
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заверил, что страна имеет достаточные запасы энергоресурсов, чтобы пережить зиму.
Турецкие банки массово отказываются от сотрудничества с российскими компаниями - росСМИ
Турецкие банки прекращают сотрудничество с российскими партнерами после указа США о санкциях за сотрудничество с россией.
В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
По мнению Валерия Клочко, руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", украинская судебная система переживает кризис из-за неэффективной реформы, а также из-за проблем с прозрачностью отбора судей.
Захватчики просят увеличить контингент росгвардии на оккупированных территориях - Андрей Юсов
российские оккупанты просят больше российских гвардейцев для контроля над местным населением на оккупированных украинских территориях. Несмотря на наличие более 35 000 гвардейцев и спецназовцев, их контроль остается неудовлетворительным.