Блинкен заявил, что не думает, что прекращение огня в Украине близко

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе указал, что не думает, что прекращение огня в Украине где-то близко, сообщает The Guardian, пишет УНН.

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На вопрос, где-то близко ли прекращение огня в Украине, Блинкен ответил: "Я так не думаю".

Он указал, что путин готов продолжать отправлять своих молодых мужчин в мясорубку войны, что является глубокой трагедией.

Но он видит будущее, в котором Украина крепко стоит на своих ногах.

Блинкена также спросили, худшее ли это время для должности госсекретаря США или просто в первой пятерке.

Однако Блинкен утверждает, что при Джо Байдене США находятся в "обновленной позиции силы". Он говорит, что Байден попросил его возобновить взаимодействие с международными партнерами, и это произошло. Это означает, что когда речь идет о Китае и россии, мир больше сближается, чем раньше, утверждает он.

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