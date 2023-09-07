Блінкен відвідав Чернігівщину, що пережила окупацію - "Надзвичайна стійкість українського народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен високо оцінив силу України перед обличчям російського вторгнення під час візиту до Чернігівської області, яка була окупована москвою на початку війни, пише УНН з посиланням на France24.
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Блінкен відвідав підвал школи в Ягідному, де російські війська тримали в полоні десятки мешканців села, включно з людьми похилого віку та дітьми.
"Це всього лише одна будівля... (але) це історія, яку ми бачили знову і знову. Але ми також бачимо щось іще, що неймовірно потужне... надзвичайна стійкість українського народу", - сказав він.
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Держсекретар США зазначив, що з лютого 2022 року до третини території України наразі мають справу з мінами або боєприпасами, що не вибухнули, внаслідок російської окупації.
"Але українці об'єднуються, щоб позбутися боєприпасів, позбутися мін і буквально повернути землю", - сказав він.
Високопоставлений американський чиновник заявив, що Вашингтон "пишається" тим, що підтримує зусилля України по "боротьбі з агресією в міру відновлення".
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