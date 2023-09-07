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Блинкен посетил Черниговщину, пережившую оккупацию - "Чрезвычайная стойкость украинского народа"

Киев • УНН

 • 615637 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен высоко оценил силу Украины перед лицом российского вторжения во время визита в Черниговскую область, которая была оккупирована москвой в начале войны, пишет УНН со ссылкой на France24.

Детали

Блинкен посетил подвал школы в Ягодном, где российские войска держали в плену десятки жителей села, включая стариков и детей.

"Это всего лишь одно здание... (но) это история, которую мы видели снова и снова. Но мы также видим что-то еще, что невероятно мощное... чрезвычайная стойкость украинского народа", - сказал он. 

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Госсекретарь США отметил, что с февраля 2022 года до трети территории Украины в настоящее время имеют дело с минами или невзорвавшимися боеприпасами в результате российской оккупации.

"Но украинцы объединяются, чтобы избавиться от боеприпасов, избавиться от мин и буквально вернуть землю", - сказал он.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Вашингтон "гордится" тем, что поддерживает усилия Украины по "борьбе с агрессией по мере восстановления".

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