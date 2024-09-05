Блінкен подякував Кулебі за керівництво зовнішньою політикою України
Київ • УНН
Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив вдячність міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі за його роботу. Блінкен відзначив важливе партнерство України та США у протидії російській агресії.
Держсекретар Ентоні Блінкен подякував телефоном міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі за його керівництво зовнішньою політикою в період історичних викликів, а також за тісне міжнародне партнерство у спільних міжнародних зусиллях. Як повідомив речник Держдепартаменту США, розмова відбулася в середу, після того, як глава МЗС України подав у відставку, передає УНН.
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"Міністр закордонних справ Кулеба був надзвичайним партнером Сполучених Штатів у наших зусиллях з підтримки України, відсічі агресії РФ та протидії російській агресії, а також у роботі, яку ми виконали, щоби посилити дипломатичну підтримку",- зазначив Метью Міллер.
Він також зауважив, що держсекретар Блінкен висловив велику вдячність главі МЗС України за його зусилля та з нетерпінням чекає співпраці з його наступником.
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