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Блінкен подякував Кулебі за керівництво зовнішньою політикою України

Блінкен подякував Кулебі за керівництво зовнішньою політикою України

Київ • УНН

 • 120263 перегляди

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив вдячність міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі за його роботу. Блінкен відзначив важливе партнерство України та США у протидії російській агресії.

Держсекретар Ентоні Блінкен подякував телефоном міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі за його керівництво зовнішньою політикою в період історичних викликів, а також за тісне міжнародне партнерство у спільних міжнародних зусиллях. Як повідомив речник Держдепартаменту США, розмова відбулася в середу, після того, як глава МЗС України подав у відставку, передає УНН

Деталі 

"Міністр закордонних справ Кулеба був надзвичайним партнером Сполучених Штатів у наших зусиллях з підтримки України, відсічі агресії РФ та протидії російській агресії, а також у роботі, яку ми виконали, щоби посилити дипломатичну підтримку",- зазначив Метью Міллер.

Він також зауважив, що держсекретар Блінкен висловив велику вдячність главі МЗС України за його зусилля та з нетерпінням чекає співпраці з його наступником.

"Деякі системи Patriot були анонсовані, але ще не поставлені": Кулеба закликав партнерів прискоритися з ППО29.08.24, 14:33 • 28466 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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