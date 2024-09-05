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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Блинкен поблагодарил Кулебу за руководство внешней политикой Украины

Блинкен поблагодарил Кулебу за руководство внешней политикой Украины

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 02:09  •  13391 просмотра

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Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил благодарность министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе за его работу. Блинкен отметил важное партнерство Украины и США в противодействии российской агрессии.

Госсекретарь Энтони Блинкен поблагодарил по телефону министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу за его руководство внешней политикой в период исторических вызовов, а также за тесное международное партнерство в совместных международных усилиях. Как сообщил спикер Госдепартамента США, разговор состоялся в среду, после того, как глава МИД Украины подал в отставку, передает УНН

Детали 

«Министр иностранных дел Кулеба был чрезвычайным партнером Соединенных Штатов в наших усилиях по поддержке Украины, отпора агрессии РФ и противодействия российской агрессии, а также в работе, которую мы выполнили, чтобы усилить дипломатическую поддержку», - отметил Мэтью Миллер.

Он также отметил, что госсекретарь Блинкен выразил большую благодарность главе МИД Украины за его усилия и с нетерпением ждет сотрудничества с его преемником.

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