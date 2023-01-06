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Блінкен оголосив про виділення Україні та європейським союзникам 3,75 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен зробив заяву, згідно з якою США не лише нададуть Україні військову допомогу на 3 млрд доларів, але виділять майже 700 млн доларів європейським країнам на компенсацію зброї, яку вони передали або передадуть Україні, передає УНН.

Блінкен оголосив про виділення Україні та європейським союзникам 3,75 млрд доларів

Деталі

У своїй заяві держсекретар уточнює, що пряма допомога Україні в цьому пакеті складатиметься зі зброї та боєприпасів із запасів армії США на суму 2,85 млрд доларів, а також 225 млн доларів на модернізацію української армії.

Крім того, 682 млн доларів витратять на "заохочення та компенсацію" військових поставок Україні від європейських союзників.

Ентоні Блінкен підтверджує, що до пакету допомоги Україні увійдуть бойові машини піхоти "Бредлі", артилерійські системи, бронетранспортери, зенітні ракети та боєприпаси.

Докладний список незабаром має опублікувати Пентагон.

У заяві наголошується, що разом із цим останнім пакетом загальний обсяг військової допомоги США українцям становитиме "безпрецедентні" 24,9 млрд доларів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Те, що треба: Зеленський про новий пакет військокї допомоги США із БМП Bradley та високоточними ракетами

Нагадаємо

США виділили новий рекордний пакет військової допомоги для України приблизно на 3 млрд доларів.

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