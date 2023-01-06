Блинкен объявил о выделении Украине и европейским союзникам 3,75 млрд долларов

Детали

В своем заявлении госсекретарь уточняет, что прямая помощь Украине в этом пакете будет состоять из оружия и боеприпасов из запасов армии США на сумму 2,85 млрд долларов, а также 225 млн долларов на модернизацию украинской армии.

Кроме того, 682 млн долларов потратят на "поощрение и компенсацию" военных поставок Украине от европейских союзников.

Энтони Блинкен подтверждает, что в пакет помощи Украине войдут боевые машины пехоты "Брэдли", артиллерийские системы, бронетранспортеры, зенитные ракеты и боеприпасы.

Подробный список вскоре должен опубликовать Пентагон.

В заявлении отмечается, что вместе с этим последним пакетом общий объем военной помощи США украинцам составит "беспрецедентные" 24,9 млрд долларов.

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Напомним

США выделили новый рекордный пакет военной помощи для Украины примерно на 3 млрд долларов.