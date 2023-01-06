Блинкен объявил о выделении Украине и европейским союзникам 3,75 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление, согласно которому США не только предоставят Украине военную помощь на 3 млрд долларов, но выделят почти 700 млн долларов европейским странам на компенсацию оружия, которое они передали или передадут Украине, передает УНН.
Детали
В своем заявлении госсекретарь уточняет, что прямая помощь Украине в этом пакете будет состоять из оружия и боеприпасов из запасов армии США на сумму 2,85 млрд долларов, а также 225 млн долларов на модернизацию украинской армии.
Кроме того, 682 млн долларов потратят на "поощрение и компенсацию" военных поставок Украине от европейских союзников.
Энтони Блинкен подтверждает, что в пакет помощи Украине войдут боевые машины пехоты "Брэдли", артиллерийские системы, бронетранспортеры, зенитные ракеты и боеприпасы.
Подробный список вскоре должен опубликовать Пентагон.
В заявлении отмечается, что вместе с этим последним пакетом общий объем военной помощи США украинцам составит "беспрецедентные" 24,9 млрд долларов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: То, что надо: Зеленский о новом пакете военной помощи США с БМП Bradley и высокоточными ракетами
Напомним
США выделили новый рекордный пакет военной помощи для Украины примерно на 3 млрд долларов.