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The Guardian

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Блінкен на зустрічі з Нетаньяху в Єрусалимі заявив, що США підтримують право Ізраїлю на самооборону

Київ • УНН

 • 13247 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен в рамках офіційного візиту до Ізраїлю у вівторок провів зустріч з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньяху. Під час спільної заяви для ЗМІ американський чиновник окреслив мету свого візиту, а також позицію США щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту, передає УНН.

Блінкен на зустрічі з Нетаньяху в Єрусалимі заявив, що США підтримують право Ізраїлю на самооборону

Цитата

"Президент Байден попросив мене приїхати сюди сьогодні, насправді, з чотирьох причин: по-перше, щоб продемонструвати прихильність Сполучених Штатів безпеці Ізраїлю, розпочинати роботу із забезпечення більшої стабільності і зниження напруженості на Західному березі і в Єрусалимі, щоб підтримати термінові гуманітарні заходи і допомогу у відновленні Гази, щоб принести користь палестинському народу і продовжити відновлення наших відносин з палестинським народом і палестинською владою", - заявив держсекретар, слова якого наводить Держдеп.

Деталі

Блінкен підкреслив необхідність визнати величезні втрати з обох сторін конфлікту.

"Я підкреслив прем'єр-міністру те, що президент Байден ясно дав зрозуміти під час насильства: Сполучені Штати повністю підтримують право Ізраїлю захищатися від нападів, таких як тисячі ракет, випущених ХАМАСом ... по ізраїльському цивільному населенню", - запевнив політик.

Він повідомив, що з прем'єр-міністром детально обговорив потреби Ізраїлю в галузі безпеки, включаючи "поповнення" "Залізного купола". Також за його словами, США продовжать тісні консультації з Ізраїлем по триваючим переговорам у Відні щодо потенційного повернення до ядерної угоди з Іраном.

Щодо гуманітарної ситуації в Газі і її відновлення, Блінкен зазначив, що Сполучені Штати будуть працювати над тим, щоб заручитися міжнародною підтримкою цих зусиль, а також зроблять свій внесок, в тому числі, щоб ХАМАС "не скористався допомогою у відновленні".

Держсекретар серед іншого заявив про необхідність роботи над розширенням можливостей для палестинців в Газі і на Західному березі, в тому числі шляхом зміцнення приватного сектора, розширення торгівлі та інвестицій.

Доповнення

Як повідомляв УНН, Державний секретар США раніше повідомив про намір на цьому тижні відвідати Ізраїль і палестинську адміністрацію на окупованому Західному березі в рамках зусиль Вашингтона щодо зміцнення перемир'я в Газі.

Контекст

7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ. Після цього бойовики організації ХАМАС, що контролює сектор Газа, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю.

Всього з початку ескалації конфлікту між Ізраїлем і палестинським угрупуванням ХАМАС, який супроводжувався масованими ракетними обстрілами, в секторі Газа було вбито щонайменше 248 осіб, в тому числі понад 100 жінок і дітей. В Ізраїлі загинули 13 осіб, серед яких двоє дітей і солдатів.

Угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом вступила в силу в п'ятницю, 21 травня, о 2:00 за місцевим часом.

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