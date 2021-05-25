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Блинкен на встрече с Нетаньяху в Иерусалиме заявил, что США поддерживают право Израиля на самооборону

Киев • УНН

 • 13247 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках официального визита в Израиль во вторник провел встречу с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Во время совместного заявления для СМИ американский чиновник очертил цели своего визита, а также позицию США относительно израильско-палестинского конфликта, передает УНН.

Блинкен на встрече с Нетаньяху в Иерусалиме заявил, что США поддерживают право Израиля на самооборону

Цитата

“Президент Байден попросил меня приехать сюда сегодня, на самом деле, по четырем причинам: во-первых, чтобы продемонстрировать приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля, начать работу по обеспечению большей стабильности и снижению напряженности на Западном берегу и в Иерусалиме, чтобы поддержать срочные гуманитарные меры и помощь в восстановлении Газы, чтобы принести пользу палестинскому народу и продолжить восстановление наших отношений с палестинским народом и палестинскими властями”, — заявил госсекретарь, слова которого приводит Госдеп.

Детали

Блинкен подчеркнул необходимость признать огромные потери с обеих сторон конфликта.

“Я подчеркнул премьер-министру то, что президент Байден ясно дал понять во время насилия: Соединенные Штаты полностью поддерживают право Израиля защищаться от нападений, таких как тысячи ракет, выпущенных ХАМАСом ... по израильскому гражданскому населению”, — заверил политик.

Он сообщил, что с премьер-министром подробно обсудил потребности Израиля в области безопасности, включая “пополнение” “Железного купола”. Также по его словам, США продолжат тесные консультации с Израилем по продолжающимся переговорам в Вене относительно потенциального возврата к ядерному соглашению с Ираном.

Касательно гуманитарной ситуации в Газе и ее восстановления, Блинкен отметил, что Соединенные Штаты будут работать над тем, чтобы заручиться международной поддержкой этих усилий, а также внесут свой вклад, в том числе чтобы ХАМАС “не воспользовался помощью в восстановлении”.

Госсекретарь среди прочего заявил о необходимости работы над расширением возможностей для палестинцев в Газе и на Западном берегу, в том числе путем укрепления частного сектора, расширения торговли и инвестиций.

Дополнение

Как сообщал УНН, Государственный секретарь США ранее сообщил о намерении на этой неделе посетить Израиль и палестинскую администрацию на оккупированном Западном берегу в рамках усилий Вашингтона по укреплению перемирия в Газе.

Контекст

7 мая после завершения молитвы на Храмовой горе в Иерусалиме палестинцы забросали камнями израильских силовиков. Те применили резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. После этого боевики организации ХАМАС, контролирующее сектор Газа, нанесли массированный ракетный удар по Израилю.

Всего с начала эскалации конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, который сопровождался массированными ракетными обстрелами, в секторе Газа были убиты не менее 248 человек, в том числе более 100 женщин и детей. В Израиле погибли 13 человек, среди которых двое детей и солдат.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом вступило в силу в пятницу, 21 мая, в 2:00 по местному времени.

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