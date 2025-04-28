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Бізнес на встановленні групи інвалідності шахтарям: судитимуть екснардепку Сисоєнко та трьох її спільників

Київ • УНН

 • 2822 перегляди

До суду передано справу екснардепки Ірини Сисоєнко та її спільників, які організували схему отримання хабарів за оформлення інвалідності шахтарям. Затримання відбулося під час передачі 32 тис. доларів.

Бізнес на встановленні групи інвалідності шахтарям: судитимуть екснардепку Сисоєнко та трьох її спільників

До суду скерували обвинувальний акт щодо колишньої народної обраниці імовірно Ірини Сисоєнко та трьох її спільників, які налагодили "бізнес" на встановленні груп інвалідності працівникам вугільної промисловості. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Деталі

Ім'я екснардепки прокуратура не називає, однак, судячи з опису справи, йдеться саме про Ірину Сисоєнко.

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишньої народної обраниці, яка на момент вчинення злочину обіймала посаду заступниці директора столичної медустанови, а також трьох її спільників, які у складі організованої групи налагодили бізнес на встановленні груп інвалідності працівникам вугільної промисловості (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України)

- йдеться у повідомленні.

В червні 2024 року під час останньої передачі грошей в сумі 32 тисячі доларів США посередника та заступницю керівника закладу затримали.

Встановлено, що вже колишня заступниця директора столичної медустанови організувала схему отримання грошей від людей, які у зв’язку зі шкідливими умовами праці мали право оформити групу інвалідності, однак не могли цього зробити через бюрократичні перепони. Для того, щоб спростити процедуру, з них вимагали по 3-4 тисячі доларів США.

До співпраці обвинувачена залучила колишнього головного лікаря медустанови, якою керувала, завідувачку консультативного – поліклінічного відділення, а також посередника з Львівщини, який підшуковував людей, які мають складнощі з отриманням інвалідності. Медичні документи пацієнтів з Львівщини відправлялись до Києва.

"Заробляла" на ухилянтах до 100 тис. доларів: за екснардепку Ірину Сисоєнко внесли заставу в понад 900 тис. грн07.06.24, 16:30 • 191422 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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