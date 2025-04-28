Бизнес на установлении группы инвалидности шахтерам: будут судить экс-нардепа Сысоенко и трех ее сообщников

В суд направили обвинительный акт в отношении бывшей народной избранницы предположительно Ирины Сысоенко и трех ее сообщников, которые наладили "бизнес" на установлении групп инвалидности работникам угольной промышленности. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Имя экс-нардепа прокуратура не называет, однако, судя по описанию дела, речь идет именно об Ирине Сысоенко.

Киевской городской прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшей народной избранницы, которая на момент совершения преступления занимала должность заместителя директора столичного медучреждения, а также трех ее сообщников, которые в составе организованной группы наладили бизнес на установлении групп инвалидности работникам угольной промышленности (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)