Бизнес на установлении группы инвалидности шахтерам: будут судить экс-нардепа Сысоенко и трех ее сообщников
Киев • УНН
В суд передано дело экс-нардепа Ирины Сысоенко и ее сообщников, организовавших схему получения взяток за оформление инвалидности шахтерам. Задержание произошло во время передачи 32 тыс. долларов.
В суд направили обвинительный акт в отношении бывшей народной избранницы предположительно Ирины Сысоенко и трех ее сообщников, которые наладили "бизнес" на установлении групп инвалидности работникам угольной промышленности. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
Детали
Имя экс-нардепа прокуратура не называет, однако, судя по описанию дела, речь идет именно об Ирине Сысоенко.
Киевской городской прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшей народной избранницы, которая на момент совершения преступления занимала должность заместителя директора столичного медучреждения, а также трех ее сообщников, которые в составе организованной группы наладили бизнес на установлении групп инвалидности работникам угольной промышленности (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)
В июне 2024 года во время последней передачи денег в сумме 32 тысячи долларов США посредника и заместителя руководителя заведения задержали.
Установлено, что уже бывшая заместитель директора столичного медучреждения организовала схему получения денег от людей, которые в связи с вредными условиями труда имели право оформить группу инвалидности, однако не могли этого сделать из-за бюрократических преград. Для того, чтобы упростить процедуру, с них требовали по 3-4 тысячи долларов США.
К сотрудничеству обвиняемая привлекла бывшего главного врача медучреждения, которым руководила, заведующую консультативно - поликлиническим отделением, а также посредника из Львовщины, который подыскивал людей, имеющих сложности с получением инвалидности. Медицинские документы пациентов из Львовщины отправлялись в Киев.
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