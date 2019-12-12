Бійка у ВР: прокуратура просить арешт для Кайди
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу одному з учасників бійки, яка сталася 11 грудня у приміщенні Верховної Ради після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики, де обговорювали відкриття ринку землі. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець.
"Скеровано до Печерського районного суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - сказала Максимець.
Зазначимо, що УНН стало відомо з власних джерел, що йдеться про екснардепа Олексія Кайду.
При цьому екснардеп Ігор Мосійчук у Telegram повідомив, що Кайду готові взяти на поруки. "Соратники з ВО "Свобода" вже підготували клопотання про взяття Олексія Кайди на поруки", - написав він.
Нагадаємо, одному з учасників бійки, яка сталася 11 грудня у приміщенні Верховної Ради після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики, оголошено підозру у побитті народного депутата.
Як повідомлялося, після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики відбулася бійка між представниками фракції “Слуга народу” та політсили “Свобода”.
За фактом бійки між представниками парламентської фракції "Слуга народу" та політсили "Свобода" було відкрито кримінальне провадження.