Бійка у ВР: прокуратура просить арешт для Кайди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу одному з учасників бійки, яка сталася 11 грудня у приміщенні Верховної Ради після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики, де обговорювали відкриття ринку землі. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець.