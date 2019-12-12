Драка в ВР: прокуратура просит арест для Кайды
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения одному из участников драки, произошедшей 11 декабря в помещении Верховной Рады после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики, где обсуждали открытие рынка земли. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Направлено в Печерский районный суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала Максимец.
Отметим, что УНН стало известно из собственных источников, что речь идет об экс-нардепе Алексее Кайде.
При этом экс-нардеп Игорь Мосийчук в Telegram сообщил, что Кайду готовы взять на поруки. "Соратники из ВО "Свобода" уже подготовили ходатайство о взятии Алексея Кайды на поруки", - написал он.
Напомним, одному из участников драки, произошедшей 11 декабря в помещении Верховной Рады после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики, объявлено подозрение в избиении народного депутата.
Как сообщалось, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка междупредставителями фракции "Слуга народа" и политсилы "Свобода".
По факту драки между представителями парламентской фракции "Слуга народа" и политсилы "Свобода" было открыто уголовное производство.