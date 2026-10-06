Бюджет Одеси недоотримав понад 500 мільйонів гривень оренди за комунальні об’єкти: підозрюють трьох керівників КП

В Одесі троє керівників комунального підприємства отримали підозру через неналежне оформлення оренди реконструйованих об’єктів каналізаційної інфраструктури. У результаті міський бюджет через це недоотримав понад 594 мільйони гривень. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

В Одесі приватна компанія понад п’ять років користувалася відремонтованими за кошти громади об’єктами каналізаційної інфраструктури без належно оформленої оренди. За даними слідства, через це міський бюджет недоотримав понад 594 млн грн. За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури підозру у службовій недбалості повідомили чинному директору комунального підприємства та двом його колишнім керівникам

Зокрема, за наявною інформацією, йдеться про дві каналізаційні насосні станції та два колектори. У 2013 році їх через незадовільний технічний стан забрали з оренди та передали комунальному підприємству на реконструкцію.

Водночас, на відновлення об’єктів витратили понад 45 мільйонів доларів США кредитних коштів міжнародного банку, тоді як позики погашалися з бюджету Одеси.

Після реконструкції цими об’єктами знову почала користуватися приватна компанія, що забезпечує водопостачання та водовідведення міста. Однак оренду на них належним чином не оформили, тому окрему орендну плату місто не отримувало. За даними слідства, з січня 2020 року до жовтня 2025 року троє керівників КП не вжили необхідних заходів, щоб оформити платне користування цим майном. Натомість компанія експлуатувала його на підставі договору обслуговування. Після реконструкції вартість об’єктів зросла, а отже мала зрости й орендна плата